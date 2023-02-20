مستشار الرئيس البولندي: زيارة بايدن لأوكرانيا إشارة على استمرار الدعم

قال مارسين برزيداتش مستشار الرئيس البولندي أندريه دودا، إن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنينـ إلى أوكرانيا هي «إشارة واضحة» على التزام الولايات المتحدة بدعم أوكرانيا.

زيارة شجاع من قبل بايدن

وقال برزيداتش - في مقابلة خاصة مع قناة (سي إن إن) الأمريكية: «نرحب بشدة بقراره الشجاع للغاية بالذهاب إلى أوكرانيا في إشارة واضحة على التزام الولايات المتحدة وانخراطه الشخصي في الوضع؛ الأمر الذي يبعث إشارة واضحة أن الولايات المتحدة تقف مع حلفائها وشركائها، وأن هناك إيمان بأن أوكرانيا ستحقق نصرا في هذا الموقف الصعب».

ورحب المستشار الرئاسي البولندي بإعلان الرئيس الأمريكي عن مساعدات إضافية بقيمة نصف مليار دولار لأوكرانيا، معربا عن تطلعه لرؤية بايدن على الأراضي البولندية.

يشار إلى أن بايدن وصل إلى أوكرانيا في زيارة مفاجئة في حوالي الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي والتقى بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حيث تعهد بمواصلة دعم الولايات المتحدة لكييف. ومن المقر أن يزور بايدن بولندا في وقت لاحق اليوم.

مؤتمر صحفي مشترك

وأعلن الرئيس الأمريكي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الأوكراني، أن الولايات المتحدة ستخصص حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 500 مليون دولار لأوكرانيا تشمل صواريخ من طراز هيرميس وأنظمة صواريخ جافلين المضادة للدبابات.

وقال بايدن: «معًا، خصصنا ما يقرب من 700 دبابة وآلاف المركبات المدرعة و1000 نظام مدفعي وأكثر من 2 مليون طلقة من ذخيرة المدفعية وأكثر من 50 نظامًا صاروخيًا متقدمًا للإطلاق وأنظمة مضادة للسفن والدفاع الجوي، للدفاع عن أوكرانيا.. هذا لا يحسب ضمن نصف مليار دولار آخر نعلن عنه اليوم وغدا».

ووفقًا للرئيس الأمريكي، ستشمل حزمة المساعدات العسكرية الجديدة على وجه الخصوص، المزيد من الصواريخ لأنظمة هيرميس وأنظمة صواريخ مضادة للدبابات والمزيد من المعدات والأسلحة العسكرية.

وكان الرئيس الأوكراني، أكد اليوم بأن المحادثات الثنائية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن "تقرب من الانتصار المشترك في الحرب".