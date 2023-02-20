الرئيس الأمريكي من أوكرانيا: أوروبا تشهد أكبر حروبها منذ 75 عاما

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن العالم كان ينتظر سقوط أوكرانيا، إلا أنها تمكنت من الوقوف خلال الحرب التي تخوضها ضد روسيا منذ عام كامل، مشيرًا إلى أن أوروبا تشهد أكبر حروبها منذ 75 عامًا.

وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش زيارته لأوكرانيا، اليوم، ونقلته قناة «القاهرة الإخبارية»: «الشعب الأوكراني أدهش الجميع بصموده أمام القصف الروسي».

الولايات المتحدة ستواصل إمداد أوكرانيا بالأسلحة

وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل إمداد أوكرانيا بالأسلحة لمواجهة الروس، كما ستقدم مليارات الدولارات للحكومة الأوكرانية لدعم أوضاع مواطنيها، مشيرًا إلى أن واشنطن ستعلن خلال الأسبوع الجاري عن عقوبات ضد شركات روسية.

وذكر أن العقوبات التى استهدف اقتصاد موسكو أسهمت في مروره بظروف صعبة خلال الوقت الراهن، مؤكدًا استمرار واشنطن في تقديم الدعم السياسي والعسكري لتمكين أوكرانيا من مواجهة روسيا.