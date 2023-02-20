«سي إن إن»: بايدن يغادر أوكرانيا بعد زيارة قصيرة.. ويتعهد بمساعدات إضافية

غادر الرئيس الأمريكي جو بايدن العاصمة الأوكرانية كييفن اليوم الاثنين، بعد زيارة قصيرة لم يعلن عنها مسبقا، قبل 4 أيام من حلول الذكرى السنوية الأولى للعملية العسكرية الروسية.

وذكرت قناة «سي إن إن» الأمريكية أن بايدن وصل إلى كييف في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، والتقى نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقدم له التعهد بمواصلة الدعم الأمريكي لكييف.

وخلال الزيارة، قال بايدن إن زيارته إلى كييف «ستعيد تأكيد التزامنا الثابت بديمقراطية أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها»، كما أعلن عن حزمة مساعدات إضافية بقيمة نصف مليار دولار لأوكرانيا.