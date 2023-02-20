القصر الملكي السويدي يكشف الحالة الصحية للحاكم بعد خضوعه لجراحة بالقلب

أعلن القصر الملكي في السويد اليوم الاثنين أن الملك كارل السادس عشر جوستاف في حالة صحية جيدة، عقب خضوعه لعملية جراحية في القلب.

جراحة حسب الخطة

وأضاف القصر الملكي السويدي، في بيان أوردته قناة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، أنّ الجراحة جرت حسب الخطة وأن الملك في حالة جيدة، لافتا إلى أن الملك يعرب عن شكره لكل الدعم والود اللذين حظي بهما وعن شعوره بالامتنان لخدمات الرعاية الصحية السويدية.

عميلة لملك السويد

ومن المقرر أن يخضع الملك، البالغ من العمر 76 عاما، لفترة راحة في أعقاب الجراحة التي لم يتم الكشف عن طبيعتها، مما يعني أنه سيتم تأجيل التزاماته المخطط لها هذا الشهر ومطلع مارس المقبل إلى وقت لاحق.

ذكرى تولى العرش

واعتلى الملك العرش في 15 سبتمبر 1973، ومن المقرر أن يحتفل في وقت لاحق من هذا العام بمرور 50 عاما على توليه العرش.. وتحظى العائلة المالكة بشعبية كبيرة في السويد، ويتمتع النظام الملكي بدعم واسع النطاق.