رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

إلغاء حفل كيفن هارت في مصر قبل موعده بيوم واحد

كتب:

بسمة شطا
06:11 م | الإثنين 20 فبراير 2023
كيفن هارت

كيفن هارت

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان العالمى كيفن هارت، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، إلغاء الحفل رسميًا، قبل يومٍ واحد من موعد الحفل الذي كان من المقرر إقامته، غدًا الثلاثاء 21 فبراير.

وذكرت الشركة المنظمة، عبر صفحتها الرسمية، أنه تم إلغاء حفل كيفن هارت التي كان مقرر إقامتها يوم غد الثلاثاء الموافق 21 فبراير، لكن ألغي الحفل لأسباب لوجستية محلية.

إلغاء حفل كيفن هارت

كما كشفت الشركة المنظمة لحفل كيفن هارت بأنه سيتم إعادة أسعار التذاكر التي تم شرائها للحفل إلى أصحابها مجددا.

اقرأ المزيد:

بعد إصابته في حادث مروع.. أبرز أفلام الممثل كيفن هارت

كيفن هارت في عمل درامي لأول مرة بـ«True Story» على «نتفليكس»

الممثل العالمي كيفن هارت يعبر عن سعادته بحفله الأول بمصر.. أسعار التذاكر

من هو كيفن هارت؟.. تستقبل مصر حفله الكوميدي في فبراير المقبل
بقلم بسمة شطا