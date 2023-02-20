إلغاء حفل كيفن هارت في مصر قبل موعده بيوم واحد

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان العالمى كيفن هارت، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، إلغاء الحفل رسميًا، قبل يومٍ واحد من موعد الحفل الذي كان من المقرر إقامته، غدًا الثلاثاء 21 فبراير.

وذكرت الشركة المنظمة، عبر صفحتها الرسمية، أنه تم إلغاء حفل كيفن هارت التي كان مقرر إقامتها يوم غد الثلاثاء الموافق 21 فبراير، لكن ألغي الحفل لأسباب لوجستية محلية.

إلغاء حفل كيفن هارت

كما كشفت الشركة المنظمة لحفل كيفن هارت بأنه سيتم إعادة أسعار التذاكر التي تم شرائها للحفل إلى أصحابها مجددا.