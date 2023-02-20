الولادة القيصرية «موضة العصر».. اعرف أضرارها

تزايدت معدلات الولادة القيصرية بمصر خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير، ففي تقرير رسمي للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أكد أن الولادة القيصرية بمصر وصلت نسبتها إلى 72%، وهي النسبة الأعلى على مستوى العالم.

وهناك عدة أسباب لارتفاع نسب الولادة القيصرية منها: استسهال بعض السيدات لعمليات الولادة القيصرية، كونها تتم خلال نصف ساعة على عكس الولادة الطبيعة التي تجرى في غضون 12 ساعة على الأقل، وفقًا لحديث سابق للدكتور عمرو حسن، استشاري النساء والتوليد، عبر «الوطن»، موضحًا أن عدم ممارسة الرياضة بشكل يومي يعرض المرأة الحامل للجوء الى الولادة القيصرية.

غياب الدعم النفسي من قبل بعض الأهالي والزوج نفسه، أحد أهم الأسباب التي تدفع المرأة لاتخاذ قرار الولادة القيصرية، بحسب استشاري النساء والتوليد، إذ تواجه المرأة الحامل معاناة كبيرة خلال فترة الحمل ويجب مساندتها من قبل الزوج في مرحلة الولادة وتشجعيها من أجل صحتها وصحة الجنين.

متى تتم الولادة القيصرية؟

الولادة القيصرية لا تتم قبل الأسبوع 39 من الحمل في حال عدم وجود طارئ يستدعي ذلك، على الرغم من أن الجنين يتخذ وضعية الولادة في الغالب قبل الأسبوع 37 من الحمل فلا تزال هناك فرصة لانقلاب الجنين بعد الأسبوع 37 من الحمل أيضاً.

ما مخاطر الولادة القيصرية؟

وبحسب استشاري النساء والتوليد، فإن هناك خطورة كبيرة على الأم والجنين في حالة الولادة القيصرية، قد تعرض الأم للضعف العام وتصل في بعض الحالات إلى استئصال الرحم، وبالنسبة للجنين نجد أن الأطفال بعد الولادة القيصرية أكثر عرضة لدخول الحضانات، وتكون مناعتهم ضعيفة وأكثر عرضة للاضطراب السلوكي.

وذكر الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، في حديثه خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» على شاشة «أون» مخاطر اللجوء للولادة القيصرية دون مبرر طبي، حيث تؤدي إلى دخول عدد كبير من الأطفال الحضانات، فضلًا عن زيادة خطر الإصابة بالتوحد، وارتفاع معدلات النزيف بعد الولادة بالنسبة للأم.

ما هي فوائد الولادة القيصرية؟

ورغم خطورة الولادة القيصرية إلا أن لها بعض الفوائد من بينها:

- خالية من الألم وغير مرهقة، حيث تقرر المرأة الحامل موعدًا للجراحة مع طبيبها وإجراء العملية، وتتميز بعدم وجود إصابات في الأنسجة المهبلية، ففي الولادة الطبيعية هنالك احتمالية كبيرة لتمزق الأنسجة المهبلية، وتقل حدوث هذه التمزقات مع الولادة القيصرية.

- كما أنها أكثر أمانًا لحديثي الولادة، يمكن السيطرة على إصابات حديثي الولادة القيصرية في حال حدوث انسداد أو لكبر حجم الطفل، فمن الممكن أن يكون الطفل عندها معرضًا للإصابة، بالإضافة إلى تقليل فرص الإصابة بسلس البول والضعف الجنسي بعد الولادة، انخفاض خطر عدم وصول الأكسجين للجنين أثناء المخاض، والتقليل من آلام الولادة وإصابات المهبل.

أعراض ما بعد الولادة القيصرية

مضاعفات الولادة القيصرية تزيد في الحمل الثانى عن 20%، حيث يكون الجرح كبيرا وبالتالي نزيف ما بعد الولادة يزيد في كل ولادة، بخلاف الولادة الطبيعية التي تكون في المرة الأولى تكون صعبة لكن في الثانية والثالثة تكون أخف وأسهل وتتعرض الأم للإصابة بالمشيمة الملتصقة، لذا من الافضل أن تكون الولادة القيصرية وفق ضوابط واضحة.

الأكل بعد الولادة القيصرية

ووفق المتحدث باسم وزارة الصحة، فإنه يفضل تناول الشوربة والفراخ المسلوقة أو المحمرة مع تقليل الملح، وتعد المشروبات الساخنة والعصائر الطبيعية بدون إضافة سكر مفيدة جدًا، فضلاً عن المغات والحلبة والحلاوة الطحينية يمكن للمرأة تناولها ما تشاء من كميات، كما يسمح بتناول الأرز الأبيض بعد أول يومين من الولادة.

الولادة القيصرية والكرش

ويصاحب الولادة القيصرية عدم اختفاء كرش الحمل والتخلص من البطن البارز والمتدلي والعودة إلى وزن ما قبل الحمل، وهذا الأمر يحتاج إلى جهد وعمل لفترة طويلة لاستعادة البطن المشدود.

الحركة بعد الولادة القيصرية

الولادة القصرية واحدة من العمليات الجراحية الكبرى في البطن، لذا تسبب ألما لعدة أسابيع، وتقوم الممرضات بمساعدة السيدات اللاتي وضعن على الحركة والنهوض من السرير والتحرك ببطء والذهاب إلى الحمام، ويصاحب هذه الحالة شعور بالدوار أو ضيق في التنفس.