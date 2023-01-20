استشاري أمراض نسا لـ ماما دوم أم: الولادة القيصرية قد تؤدي لإزالة الرحم

قال الدكتور عمرو عباسي، استشاري أمراض النساء والتوليد والحقن المجهري بالمركز القومي للبحوث، إن الولادة القيصرية أصبحت الآن أسهل من الماضي مع وجود البنج النصفي، فلا تشعر السيدة لمدة 5 أو 6 ساعات بأي ألم، وكل هذه الإجراءات سهلت أو قللت الألم أثناء الولادة.

خطورة المشيمة المنغرسة

وأضاف «عباسي»، خلال لقاء ببرنامج «ماما دوت أم»، المذاع على قناة dmc وتقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى، أنه من الولادات القيصرية جرى ملاحظة ما يسمى بالمشيمة المنغرسة في عضلة الرحم، وهذا يشكل خطر للغاية بسبب تكرار العمليات القيصرية، وقد تؤدي لحدوث نزيف أثناء الولادة وقد يتم إزالة الرحم أثناء الولادة.

وأشار إلى أن الولادات المتكررة سيكون لها تأثير كبير على السيدات من الناحية النفسية والصحية، كما قد يمنعها من الحصول على الفرصة الجيدة لرجوع الجسم لطبيعته، وقد يؤثر ذلك على الأطفال بعدم حصولهم على الرعاية الكاملة وأفضل رعاية.

نصيحة للسيدات عن الولادة المتكررة

ووجه نصيحة للسيدات بخطورة الولادة المتكررة، قائلا: «لازم تحاولي تفكري دايما إن وسيلة منع الحمل شيء مهم لكِ ولزوجك نظرا للأعباء المالية الكبيرة التي تؤثر بشكل كبير، وحاولي للحل الأمثل».