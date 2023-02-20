بدء تشغيل مشروع صرف صحي قرية الشوكا بسوهاج

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، تشغيل مشروع صرف صحي الشوكا، وذلك بحضور ليزلي ريد، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 75 مليون جنيه ليخدم 27 ألف نسمة.

مشروع محطة الشوكا

ويضم المشروع محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 20 لترا لكل ثانية، وشبكة انحدار بطول 22550 مترا وخط طرد بطول 162 مترا وعدد 2233 وصلة منزلية، وعلى هامش الافتتاح تم تنظيم احتفالية لمد خدمة الصرف الصحي لأهالي قرية الشوكا لمشاركة الأهالي فرحتهم بالانتهاء من المشروع وتشغيله.

وقالت ليلى ريد إنها تعرفت على الكثير عن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في الفترة التي أمضتها في مصر، مشيرة إلى أنه منذ عام 1887 تم تخصيص نحو 3.5 مليار دولار من الوكالة الأمريكية، لتوفير خدمات الصرف الصحي بأكثر من 25 مليون مصري، إلى جانب الاستثمارات الأمريكية التي تزيد عن مليار دولار في قطاع الصحة، و25.6 مليون دولار لتحسين أنظمة وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، منهم 14 ألف من مواطني قرية الشوكا.

التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي

وأشارت إلى أن تجميع والتخلص الأمن من مياه الصرف الصحي المعالجة أمر هام للحد من مخاطر التلوث البيئي، وتحسين الصحة وسبل المعيشة للآلاف من أهالي قرية الشوكا.

والتقى المهندس ممدوح رسلان وليزلي ريد، مع عدد من أهالي القرية بمنازلهم، واستمع إليهم معبرين عن سعادتهم بمشروع الصرف الصحي الذي رفع عن كاهلهم أعباء مالية كانوا يتحملوها للتخلص من الصرف الصحي بالطرق التقليدية وتكلفة نزح الطرنشات.

افتتاح المركز الإقليمي للسلامة والصحة المهنية

وفي سياق آخر، افتتح اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه ليزلي رد، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المركز الإقليمي للسلامة والصحة المهنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والذي تم تأسيسه على أحدث النظم بتكلفة مليون و300 ألف جنيه، لتدريب العاملين ورفع كفائتهم وتدريبهم على التعامل مع تسرب غاز الكلور وكيفية الدخول للأماكن المغلقة وكيفية استخدام إرشادات السلامة والصحة المهنية.

كما قام المحافظ ومرافقوه بافتتاح تطوير مقر الخط الساخن 125 الخاص باستقبال شكاوى العملاء، والذي تم تطويره لاستقبال جميع شكاوى المواطنين وحلها في أسرع وقت ممكن، بمتوسط 150 ألف شكوى سنويا، حيث تم إتاحة عدد من برامج الاتصال الحديثة ومنها «أفايا»، وبرنامج قواعد البيانات CMS، وخطوط الاستقبال PRI، وتوقيع شكاوى المواطنين على خرائط نظم المعلومات الجغرافية GIS، وربط 11 فرع للخط الساخن بكل مركز من مراكز المحافظة بالخط الساخن الرئيسي.