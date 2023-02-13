«مياه سوهاج» تنظم قافلة لتقديم خدمات مجانية لأهالي قرية «مشطا»

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة سوهاج قافلة لتقديم عدد من الخدمات بقرية مشطا في مركز طما، والتي يُنفذ بها مشروعات مياه شرب وصرف صحي ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

وذكر المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن القافلة تضم خدمات قراءة وفحص العدادات، وتحليل مياه الشرب، وخدمة العملاء والشكاوى، والكسح، مجاناً.

هدف القافلة المائية

وأضاف العضو المنتدب بشركة مياه سوهاج، أن الهدف من القافلة المائية تحقيق التواصل مع المواطنين بكل أنحاء المحافظة، وتعريفهم بضرورة ترشيد استهلاك المياه، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، ومخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات، وأضرارها على الصحة العامة، وكذلك أهمية استخدام القطع الموفرة لترشيد استهلاك المياه.

أنشطة للتوعية المائية

وأوضحت أسماء سهيل، مدير ادارة التوعية والتثقيف، أن القافلة المائية يصاحبها مجموعة أنشطة للتوعية، تشمل لقاءات لرواد المساجد بالقرية، وندوات لقادة الرأي، ومباراة كرة قدم ودية بين فريقين بمركز الشباب، وحملات «طرق أبواب»، وورش سباكة للسيدات، والتوعية من خلال استخدام مسرح العرائس لأطفال الحضانات، واستطلاعات رأي للمواطنين، وسيارة استقبال الشكاوى، وذلك لتوعية المواطنين بقضايا المياه وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.