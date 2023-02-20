اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «الصوم الكبير» ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأن المحلي والدولي.

وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

مباحثات بين «السيسي» ورئيس أوزبكستان لتعزيز التعاون

الصوم

تقليد رسولي تتفق الكنائس في جوهره وتختلف في مدته

«الأرثوذكسية» تصوم 200 يوم على مدار السنة.. وفي «الإنجيلية» انقطاعي وسرى.. ويمتد عند «الكاثوليك» لـ100 يوم

بتوجيه رئاسي.. مصر ترسل قافلة تحمل مئات الأطنان من المساعدات لدعم متضررى الزلزال في سوريا وتركيا

يحظر أكل اللحوم والأسماك.. ولا تقام فيه «أكاليل الزواج».. وتتوقف في الأسبوع الأخير منه الصلاة على الموتى

قوافل حج الأقباط تنطلق خلال «أسبوع الآلام» إلى القدس لمشاهدة ظهور «النور المقدس»

أسقف المنيا: لا فروض لدينا وإنما التزام شخصي

مطران شبرا الخيمة: فترة للتوبة والاعتكاف لتنقية الجسد من الشرور والخطايا

«اقتصادية القناة»: مشروعات صينية بـ5 مليارات دولار

قطاع الطاقة.. ركيزة التنمية الاقتصادية

توفر 5 آلاف فرصة عمل.. و«يوسف»: حوافز لاستقطاب الاستثمارات وتوطين الصناعة

من عجز وتراجُع إلى اكتفاء وتصدير خلال 8 سنوات

«الوطن» تحتفي ببدء «الصوم الكبير»

الأقباط على خطى السيد المسيح.. «ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان»

الصوم.. تقليد رسولي تتفق الكنائس في جوهره وتختلف في مدته

«الأرثوذكسية» تصوم 200 يوم على مدار السنة.. و«الإنجيلية» انقطاعي وسري.. ويمتد عند «الكاثوليك» لـ100 يوم

قيادات الكنيسة

أسقف المنيا: لا فروض لدينا وإنما التزام شخصي

مطران شبرا الخيمة: فترة للتوبة والاعتكاف لتنقية الجسد من الشرور والخطايا

الوثائقية تروي القصة كاملة

«الدريني»: اللبنة التي يكتمل بها صرح الإعلام.. و«سعيد»: سنقدم منتجا مشتبكا مع التاريخ والفن والرياضة والعلم والصناعة

«سعدة»: رافد ثقافي تنويري.. وسياسيون: حوار «أمير حدود داعش» سبق صحفي

بتوجيه رئاسي.. مصر ترسل قافلة تحمل مئات الأطنان من المساعدات لدعم متضرري الزلزال في سوريا وتركيا

الصفحة الثانية

الوثائقية تروي القصة كاملة

«الدريني»: اللبنة التي يكتمل بها صرح الإعلام.. و«سعيد»: سنقدم منتجا مشتبكا مع التاريخ والفن والرياضة والعلم والصناعة

«سعدة»: رافد ثقافي تنويري.. وسياسيون: حوار «أمير حدود داعش» سبق صحفي

وثائقيات تاريخ وسياسة وإعلام وفن وطبيعة

نقيب الإعلاميين: رافد ثقافي تنويري لتأصيل وتدوين تاريخ مصر

الصفحة الثالثة

«الوطن» تحتفي ببدء «الصوم الكبير»

الأقباط على خطى السيد المسيح

«ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان»

«قدسوا صوما»

الصوم في الكنيسة الأرثوذكسية

الصفحة الرابعة

صوم «القيامة» يصل لـ55 يوما

انقطاعي وأصبح أمرا مستقرا بالكنيسة منذ سنة 325 ميلادية

القس شنودة منصور: صيام القيامة يتضمن 3 أصوام هي الاستعداد والأربعون يوما وأسبوع الآلام

الكنيسة قسمت الصيام لـ«8 أسابيع» تبدأ بالاستعداد وتنتهي بالشعانين الذي يُعد أقدس أيام العام

مراحل الصوم الكبير في الكنيسة القبطية تبدأ من التجارب التي مر بها المسيح وتوبة المرأة السامرية حتى أسبوع الآلام

مبطلات الصيام: تناول الطعام والتدخين والعلاقة الزوجية في الصوم الانقطاعي

القس باسيليوس جرجس: ارتكاب أي خطيئة مثل الكذب أو الغش يمنع الاستفادة الروحية من الصيام.. والقمص بولس جورج: تعبير عن المحبة والتخلي عن الشهوات أمام الله

الصفحة الخامسة

وصية إلهية للسمو الروحي

الراهب نوفير الأنبا بيشوى: المسيح صام مرة واحدة لمدة 40 يوما

الراهب: كانت ذكرى أسبوع الآلام تمر مرة كل 33 عاما والكنيسة ضمته للصيام الكبير حتى يتمتع به الشعب

القس مرقس رمزى: السيد المسيح صام عنا وليس عن نفسه

الطقوس: الامتناع عن أكل اللحوم والأسماك.. وفيه فترة انقطاع تام عن الطعام والشراب

القس بولس حليم: فترة الصوم الكبير هي فترة الخزين الروحي لباقي أيام السنة ويتميز بالنسك الشديد والعبادة

يُمنع على الأقباط في الأسبوع الأخير منه الصلاة على الموتى وتكتسى الكنائس بالسواد وتحرم «القبلات»

الأنبا مرقس: المسيحي يبدأ في استغلال تلك الفترة بتنقية جسده من الشرور والخطايا

مطران شبرا الخيمة: له طبيعة خاصة.. وهو فترة للتوبة والاعتكاف والسمو الروحي

الصفحة السادسة

في «المسيحية».. تقليد رسولي

الكنيسة تصومه كمثال السيد المسيح الذي صام 40 يوما وليلة

القمص تادرس: الصوم في جوهره تعبير عن الحب لله.. والقمص أثناسيوس: الغاية من الصوم هي تحرير الإنسان من عبودية الجسد

سر عدم أكل اللحوم أو الزواج: عودة للطبيعة الأولى وتجنب الشهوات

القائمة الباطلة والمرفوضة: بغرض التفاخر ومن أجل الرشاقة والسعي لإشباع ملذات الجسد

القس دوماديوس حبيب: الصوم مرتبط بالصلاة والصدقة.. ومن صام طول حياته دون محبة صومه باطل

القس إبراهيم رشدي: عدم أكل اللحوم رمزية لعودة الإنسان لحياة آدم الأولى في الجنة

القس إبرام: تحديد الصيام من الدرجة الأولى أو الثانية تم من خلال التقليد الرسولي

الصفحة السابعة

رحلـة الصـوم الكبيـر.. وعند «الطوائف»: اتفاق في الجوهر.. اختلاف في المدة

«الأرثوذكسية» تصوم 200 يوم والصوم الكبير أطولها.. وعند «الإنجيلية» انقطاعي وسري

صيام «الكاثوليك» 100 يوم في العام

الأنبا مكاريوس: لا توجد فروض في المسيحية وإنما التزام من الشخص لنفعه وخلاص نفسه

أسقف المنيا للأقباط الأرثوذكس: «الصوم» في مواعيد محددة هو تعليم كتابي.. وعُرف في المسيحية منذ أن حذر الله آدم من الأكل من الشجرة

لا توجد أصوام شعبية فجميعها تدبيرية معتمدة على الكتاب المقدس

الصفحة الثامنة

«الشناوي» تحت التهديد

تحركات من الأهلي لتدعيم مرماه بـ«أبوجبل».. قصة جديدة تفتح الباب أمام «ديانج» للرحيل.. وتغييرات في تشكيل «مهمة أسوان»

لا وقت للرفاهية

«فيريرا» يضع لاعبي الزمالك تحت ضغط وتحديد موعد السفر لمواجهة الترجي

لسه الأماني ممكنة

تدريبات منفردة لمهاجمي «الشباب» و«جابر»: «البداية لم تكن كما نحب»