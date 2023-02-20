الأقباط يبدأون الصوم الكبير.. والإيباراشيات تكثف القداسات الإلهية يوميا

بدأ الأقباط، اليوم، الصوم الكبير 2023، والذي يستمر لمدة 55 يوماً حتى عيد القيامة المجيد يوم 16 أبريل المقبل، وهو الصيام الأكبر من حيث مدة الصوم حيث يصومه أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على مستوى الكرازة المرقسية في مصر وجميع أنحاء العالم، ويتخلله فترات روحية كبرى من خلال تكثيف القداسات الإلهية.

وبحسب ما أعلنته إيباراشيات مصر في مختلف المحافظات، فإنه يتم إقامة القداسات الإلهية بشكل يوم طوال أيام الصوم الكبير 2023، ما بين قداسين إلى ثلاثة قداسات بشكل يومي، وتتغير مواعيدها حسب جدول كل كنيسة.

17 قداسا في الأسبوع الأول من الصوم الكبير بالإسكندرية

وقال القمص إبرام إميل، وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بدأت اليوم الصوم الكبير 2023، لافتاً إلى أن الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية التي تعد أول كنيسة في مصر وإفريقيا خصصت 17 قداسا إلهيا خلال الأسبوع الأول للصيام، وهو ما يسمى بـ«أسبوع الاستعداد».

الوكيل البابوي: الصوم الكبير أقدس أصوام السنة

وأضاف وكيل بطريركية الإسكندرية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الصوم الكبير أقدس أصوام السنة، وأيامه هي أقدس أيام السنة، لافتاً إلى أنه «صوم سيدي»، لأن السيد المسيح صامه، مشيراً إلى أنه صوم من الدرجة الأولي لا يؤكل فيه لحوم أو دواجن أو أسماك ومشتقاتها، إضافة إلى الصوم الانقطاعي.

تفاصيل الصوم الكبير 2023

وأشار إلى أن الصوم الكبير يبدأ بأسبوع الاستعداد، ثم الأربعين يوماً، والتي صامها السيد المسيح، ويُختتم بأسبوع الآلام.