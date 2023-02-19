دير العذراء والأنبا «يحنس القصير» بالعلمين يعلن مواعيد الزيارة في الصوم الكبير

أصدَر الأنبا ديسقورس رئيس دير السيدة العذراء والقديس «يحنس القصير»، بيانًا اليوم بشأن مواعيد زيارة الدير خلال فترة الصوم الكبير والذي يبدأ غدًا الاثنين ويستمر لمدة 55 يومًا.

مواعيد الزيارة خلال الصوم الكبير

وجاء في نص البيان «يعلن دير السيدة العذراء والقديس يحنس القصير إن الدير مغلق طوال فترة الصوم الكبير أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع، بينما يفتح الدير أبوابه للرحلات والزوار أيام الجمعة والسبت والأحد».

وأضاف البيان: «يغلق الدير أبوابه تمامًا ابتداءً من يوم سبت لعازر الموافق 8 أبريل 2023 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 18 من أبريل 2023 وهو اليوم التالي لشم النسيم».

أول رهبنة في دير القديس «يحنس القصير» بطريق العلمين

وكان الدير قد احتفل برهبنة ثلاثة من طالبي الرهبنة بالدير، وسيامة خمسة من رهبانه كهنة في درجة القسيسية، وهي أول رهبنة في تاريخ الدير، منذ الاعتراف به في مارس 2021 .

وأقيمت صلوات الرهبنة والقداس في كاتدرائية القديس الأنبا يحنس بالدير، وصلى الأنبا ديسقوروس صلوات رهبنة الرهبان الثلاثة الجدد، وهم:

- الراهب مقار الأنبا يحنس.

- الراهب إيسيذوروس الأنبا يحنس.

- الراهب موسى الأنبا يحنس.

أما الرهبان الذين نالوا سر الكهنوت، هم:

الراهب القس أغابيوس الأنبا يحنس.

الراهب القس أغاثون الأنبا يحنس.

الراهب القس مكسيموس الأنبا يحنس.

الراهب القس شاروبيم الأنبا يحنس.

الراهب القس دوماديوس الأنبا يحنس.