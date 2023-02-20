صور حصرية من مسلسل «حضرة العمدة» للفنانة روبي.. يعرض في رمضان 2023

حصلت «الوطن» على صور حصرية من كواليس مسلسل «حضرة العمدة» للمخرج عادل أديب، وبطولة النجمة روبي، والمقرر عرضه في سباق دراما رمضان المقبل.

وقال مصدر، لـ«الوطن»، إن أديب أنهى تصوير 50% من مشاهده مسلسله،بالتزامن مع انشغاله بأعمال المونتاج والمكساج، تمهيدًا لتسليم الحلقات أولا بأول إلى جهة العرض، مضيفا أنه يواصل تصوير عدد من المشاهد حاليا داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

أسرة «حضرة العمدة» تستعد للتصوير بطريق مصر إسكندرية الصحراوي

وأوضح المصدر أن أسرة مسلسل «حضرة العمدة» من المقرر انتقالهم إلى طريق مصر الإسكندرية الصحراوي؛ لتصوير عدد من المشاهد الخارجية هناك، قبل انتقالهم إلى إحدى المدارس الحكومية التي لم يتم الاستقرار عليها بعد.

قائمة أبطال مسلسل «حضرة العمدة»

ويشارك في بطولة مسلسل «حضرة العمدة» كل من روبي، سميحة أيوب، أحمد رزق، دينا، محمود حافظ، محمود عبدالمغني، إدوارد، أحمد بدير، نهلة سلامة، محمد محمود عبدالعزيز، محمد الصاوي، صولا عمر وكوكبة من النجوم، من تأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج شركة «فنون مصر» لمالكيها ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز.