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ضبط 5 أشخاص بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار في عقار بالقاهرة 

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
12:17 م | الإثنين 20 فبراير 2023
التنقيب عن الآثار

التنقيب عن الآثار

كشفت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعريـــــــة بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القســـم. 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبط 

(5 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية) .. حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بالعقار المُشار إليــه ، وعُثر بداخلها على (حفرة بقطر 2 متر وعمق 5 أمتـار - أدوات الحفر والتنقيب) ، وبمواجهتهــــــم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات وبسمة عبدالستار