ضبط 5 أشخاص بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار في عقار بالقاهرة 

كشفت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعريـــــــة بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القســـم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبط

(5 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية) .. حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بالعقار المُشار إليــه ، وعُثر بداخلها على (حفرة بقطر 2 متر وعمق 5 أمتـار - أدوات الحفر والتنقيب) ، وبمواجهتهــــــم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.