تجديد حبس 3 متهمين بالاتجار في الآثار بمصر الجديدة 15 يوما

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار والاتجار بمصر الجديدة 15 يوما على ذمة التحقيق، وطالب بإرسال المضبوطات للطب الشرعي لمعاينتها، ومسرعة إجراء التحريات بالواقعة لاستكمال التحقيقات بها.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة، إلى وصول بلاغ لقسم شرطة مصر الجديدة بقيام 3 أشخاص لهم معلومات جنائية سابقة بالترويج للوحة أثرية من النحاس والاتجار بها بالبيع مقابل مبلغ مالي.

بالفحص وتقنين الاجراءات جرى ضبطهم وبحوزتهم بعض المقتنيات الأثرية، وأقروا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بها وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

العقوبة القانونية

شرح الخبير القانوني سمير عبد العظيم المحامي بالنقض، تفاصيل عقوبة التنقيب عن الآثار وفق قانون العقوبات المصري المعدل في عام 2020 بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة أقصاها 15 سنة وبغرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه.

وأشار في حديثه لـ«الوطن» إلى أن المادة 49 نصت على: «تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شئ منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم».