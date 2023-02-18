تشييع جثمان ضحية التنقيب عن الآثار في قنا.. انتشلوه من باطن الجبل

شيع المئات من أهالي مركز الوقف في محافظة قنا، منذ قليل، جثمان موظف ضحية التنقيب عن الآثار، بعدما تم انتشال جثته من داخل حفرة في منطقة حاجر الجبل وهي منطقة جبلية.

وجاءت عمليات الدفن، بعد تصريح جهة التحقيق بذلك، بعدما أعد مفتش الصحة تقريرا حول أسباب وفاة الموظف، الذي انتشلت جثته من داخل البئر أمس الجمعة، وتم وضعه داخل مشرحة مستشفى الوقف المركزي، وذلك بعد عمليات بحث استمرت 5 أيام متواصلة في منطقة الحفرة التي انهارت على الضحية التي كانت تبحث عن الآثار.

بلاغ بانهيار حفرة على موظف في قنا

كان اللواء إيهاب طه، أمن قنا، تلقى إخطارا من قوات الحماية المدنية بقنا برئاسة العميد هاني الأتربي مدير الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن قنا، مساء الأحد الماضي، يفيد ورود بلاغ من النجدة بانهيار حفرة على موظف أثناء التنقيب عن الآثار بمنزل بمنطقة حاجر الجبل بمركز الوقف وهي منطقة جبلية.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بقنا إلى موقع الحادث، وتبين انهيار حفرة في منطقة جبلية على موظف يدعى شعبان حسن، 40 عاما، موظف بشركة مصر للألومنيوم، أثناء التنقيب عن الآثار بأحد المنازل المبنية في الجبل.

انتشال ضحية التنقيب عن الآثار

ومنذ هذا الوقت انتقلت قوات الحماية المدنية ومعدات لوادر من قبل الاهالي، وبدأت رحلة البحث، وبعد 5 أيام تمكنت الحماية المدنية في انتشال الجثمان من باطن البئر في منطقة جبلية.

حرر محضر رقم 123لسنة 2023 إداري الوقف، وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.