«الآثار السورية»: العدوان الإسرائيلي ألحق أضرارا بقلعة دمشق

أكدت المديرية العامة للآثار والمتاحف السورية، أن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف نقاطاً بدمشق ومحيطها فجر اليوم الأحد؛ أدى إلى أضرار كبيرة في المعهد التقاني للفنون التطبيقية بقلعة دمشق والمركز الثقافي في كفر سوسة.

وأوضح مصدر في المديرية - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - أن الأضرار طالت المكاتب الإدارية لقلعة دمشق وأدت لدمار كبير في معهد الفنون التطبيقية والمعهد المتوسط للآثار، وكلها مؤسسات تعليمية، مبيناً أن الفرق الفنية التابعة للمديرية تقوم الآن بمسح أولي لتقييم الأضرار.

وفاة 5 أشخاص بعد القصف الإسرائيلي

وفي السياق ذاته، قال مصدر عسكري سوري - في تصريح لـ (سانا) - إن العدوان الإسرائيلي أدى كحصيلة أولية إلى ارتقاء خمسة شهداء، بينهم عسكري، وإصابة 15 مدنياً بجروح، بينهم حالات حرجة وتدمير عدد من منازل المدنيين، وأضرار مادية في عدد من الأحياء في دمشق ومحيطها.

قذف جوي إسرائيلي على سوريا

وكانت إسرائيل قد نفذت فجر اليوم عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في مدينة دمشق ومحيطها، من ضمنها أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين، وقد تصدت وسائط الدفاع الجوي السورية لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وفقا للمصدر.