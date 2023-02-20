حالة الطقس غدا بالمحافظات وأماكن سقوط الأمطار.. شديد البرودة ليلا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا بالمحافظات وأماكن سقوط الأمطار، إذ تشير التوقعات إلى طقس مائل إلى البرودة ليلا ونهارا، على أن يكون شديد البرودة في شمال الصعيد، مع تكون الغيوم الجزئية والشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح، وذلك على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية.

حالة الطقس غدا بالمحافظات وأماكن سقوط الأمطار

وفيما يتعلق بحالة الطقس غدا بالمحافظات وأماكن سقوط الأمطار، أوضحت الأرصاد تعرض محافظات السواحل الشمالية الغربية وهي «مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة، دمياط» إلى سقوط أمطار خفيفة تصل إلى 30% على مدار اليوم، مع تكون الغيوم الجزئية والشبورة المائية وطقس مائل إلى البرودة ليلا، وسجلت العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، فيما سجلت سرعة الرياح 24 كيلومترا في الساعة.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وجاءت أماكن سقوط الأمطار غدا في محافظات السواحل الشمالية الشرقية، وهي «بورسعيد، السويس» بنسبة 30%، وسجلت العظمى 18 والصغرى 11 درجة، مع تكون الشبورة المائية والغيوم الجزئية.

حالة الطقس غدا بالمحافظات والظواهر الجوية

وجاءت حالة الطقس غدا بالمحافظات التي تقع شمال وجنوب الصعيد، مائل إلى البرودة ليلا مع نشاط للرياح والتي سجلت أقصى سرعتها في شمال الصعيد وهي 32 كيلومترا في الساعة.

وسجلت العظمى في شمال الصعيد 21 درجة والصغرى 8 درجات، فيما سجلت العظمى في جنوب الصعيد 26 درجة والصغرى 11 درجة، بينما انخفضت درجات الحرارة في بعض محافظات شمال الصعيد، إذ سجلت الصغرى في أسيوط 6 درجات، و7 درجات في بني سويف والمنيا.