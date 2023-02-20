القافلة الدعوية للواعظات بأسوان: دورنا إبراز وسطية واعتدال الدين الإسلامي

انطلقت القافلة الدعوية للواعظات إلى ‏محافظة أسوان، ضمن مبادرة الدين يسر، اليوم الاثنين، وسط حفاوة بالغة وإقبال كبير على دروسهن، في إطار سلسلة المبادرات المجتمعية والدعوية التي تطلقها وزارة الأوقاف، وفي إطار عناية ‏الأوقاف بدور المرأة وإشراكها في الأنشطة الدعوية.

الشريعة الإسلامية قائمة على التيسير

أكدت واعظات الأوقاف أن الشريعة الإسلامية قائمة على التيسير ورفع الحرج، وأن التيسير الذي ‏نسعى إليه هو التيسير المنضبط بضوابط الشرع، المقرون بمدى القدرة والاستطاعة، وأن ‏دورنا إبراز وسطية واعتدال الدين الإسلامي ويسره، وعدم الانسياق وراء الجماعات ‏المتطرفة التي تتاجر باسم الدين، والأصل في الأشياء الحل وليس التحريم، وأن مفاد ‏الفقه وجوهره التيسير وليس التعسير.‏

تفاصيل القافلة

جدير بالذكر أن قافلة اليوم من محافظة أسوان شاركت فيها كل من الواعظة وفاء عبد السلام عبد السلام، والواعظة ليلى عبد الوهاب مدني، والواعظة فادية فؤاد حسن بمسجد المطار التابع لإدارة أوقاف أسوان أول، الواعظة ميرفت عزت محمد، والواعظة دينا محمد حسن جدامي، والواعظة نفيسة ‏مصطفى ضيف محمود، بمسجد الحاج حسن التابع لإدارة أوقاف أسوان أول.