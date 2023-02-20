كشوف أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم بمحافظة القليوبية

أعلنت محافظة القليوبية كشوف أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم لشغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد في مسابقة رياض الأطفال وتخصص معلم فصل، وبلغ إجمالي المقبولين في تعليم القليوبية 1465 معلم رياض أطفال ومعلم فصل.

نتائج مسابقة 30 ألف معلم

وأوضحت المحافظة في بيانها أن كشوف أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم بالقليوبية بلغ إجمالي المقبولين بها 1465 معلم معلم مساعد رياض الأطفال ومعلم فصل، وسيجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء التعاقدات الخاصة بهم وتسليمهم العمل.

مواعيد حضور المرشحين

وأصدرت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بيانا بمواعيد حضور المرشحين لشغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد، وفق كشوف أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم بالقليوبية، على أن يتم الحضور للمرشحين وفق الرقم المسلسل، اعتبارا من الأربعاء 22 فبراير الجاري وحتى الثلاثاء 28 فبراير، في الدور الأرضي بالمديرية، الساعة التاسعة صباحا، مع الالتزام بالجدول والمواعيد المعلنة كالتالي:

كشوف أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم بالقليوبية

وأوضحت المحافظة أن كشوف أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم في محافظة القليوبية جاء كالتالي: