«تعليم القليوبية» تعتمد امتحانات النقل البديلة في «الابتدائي» بعد تسريب الأساسية

كشفت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، عن رصد تسريب لامتحان الرياضيات للصفين الرابع والخامس الابتدائي بإدارة بنها التعليمية، والتي أداها الطلاب اليوم، لذا جرى الدفع بالامتحان الاحتياطي البديل بعد ورود شكاوى من التسريب ليلة أمس، وتم أداء الامتحان دون مشاكل تُذكر.

تسريب امتحانات الرابع والخامس الابتدائي بالقليوبية

وقالت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، في بيان لها، أنه جرى اكتشاف التسريب في مادة الرياضيات للصفين الرابع والخامس الابتدائي، حيث تداولت أمس بعض المجموعات علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الامتحان، والذي كان مقررا له اليوم، وأداه الطلاب منذ ساعتين، حيث لجأت المديرية إلى الامتحان البديلز

وأشارت وكيل الوزارة إلى إحالة الواقعة للتحقيق، حيث جرى تسريب نموذج الإجابة النموذجية وشرحه على وسائل التواصل، وجاري التوصل للملابسات.

طلاب الرابع والخامس الابتدائي أدوا آخر امتحان اليوم

وأدى طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي الامتحان اليوم في الفترة الأولى في مادة الرياضيات، ويؤدون الآن امتحان المادة الثانية وهي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث يعد اليوم آخر يوم في امتحانات نصف العام الدراسي لصفوف النقل الابتدائي الرابع والخامس والسادس والنقل الإعدادي الأول والثاني.

ويبلغ عدد طلاب الصف الرابع الابتدائي على مستوى المحافظة 132372 طالبًا، والصف الخامس 131180 طالبا، ممن لهم حق دخول الامتحان.