«تعليم القليوبية»: إحالة أي مخالفة في امتحانات الإعدادية للمحاكمة

أعلنت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية رفع حالة الطوارئ استعدادًا لانطلاق امتحانات نصف العاك للشهادة الإعدادية يوم السبت المقبل، وعقدت اجتماعًا بحضور سعيد ندا وكيل المديرية وقياداتها، ومسؤولي مركز توزيع الأسئلة للوقوف على الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023.

وقالت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية في بيان لها إنها ناقشت خلال الاجتماع خطة المديرية لامتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وخطوط السير الخاصة بنقل الأسئلة إلى اللجان.

توفير تجهيزات امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

ووجهت وكيل الوزارة مديري الإدارات التعليمية بتوفير كافة التجهيزات اللازمة لأعضاء مركز توزيع الأسئلة الخاصة بكل إدارة تعليمية الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية والتي سيتم التواصل معها بشكل مستمر، مشددة على أن أي تهاون أو مخالفة سيتم رصدها ستُحال للمحاكمة والتحقيق فورًا.

التواصل بين غرفة العمليات بالمديرية والفرعية

وأكدت «إبراهيم» ضرورة التواصل الفعال بين غرفة العمليات بالمديرية والغرف الخاصة بالإدارات للرصد، وسرعة حل المشكلات على أن تعمل غرف المتابعة على مدار اليوم والساعة.

تحذير بشأن امتحانات الإعدادية 2023

وأكدت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية الالتزام بمجموعة من النقاط المهمة، وهي كالتالي:

- الالتزام بتفعيل غرفة العمليات في الإدارات والتبليغ عن أي مشكلة أو عقبات للوصول للحلول بأقصى سرعة ممكنة.

- ضرورة توفير الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات.

- التعامل بحرص شديد مع أوراق الأسئلة عند تسليمها من مراكز توزيع الأسئلة؛ حتى وصولها إلى لجان السير، واتباع الإجراءات الأمنية المشددة لسلامة أوراق الأسئلة.

- التعاون بين الإدارات ورؤساء لجان النظام والمراقبة وتوفير الاحتياجات اللازمة لكل لجنة.

- عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان.

- في حالة وجود أمر طارئ يستدعي تدخل أو أخذ رأي المديرية يتم الاتصال فورًا بغرفة العمليات المركزية.

- التأكد من أمن وسلامة اللجان من النظافة، وتأكيد الوصلات والأسلاك الكهربية في اللجان.

- التأكيد على الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان من تعقيم والالتزام بعدد الطلاب داخل اللجان.

- يُحظر منع أي طالب من أداء الامتحان.