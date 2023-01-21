وكيل «تعليم القليوبية»: لم نتلق أي شكاوى بشان امتحان اللغة العربية اليوم

رسمت سهولة امتحان اللغة العربية في امتحانات نصف العام للشهادة الاعدادية الفرحة على وجوه طلاب محافظة القليوبية الذين عبروا عن سعادتهم بسهولة الامتحان الذي أدوه اليوم.

ونفت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم في القليوبية في بيان، تداول الإجابات على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: بعد مرور نصف الوقت أمر جائز نشر أي شيء يخص المادة فمن الممكن أن يكون هناك خروج لبعض الطلاب بعد انقضاء جزء من الوقت وهو السبب في معرفة الأسئلة والإجابة بجانب أن الطلاب في اللجان بدون هواتف محمولة فلن يستطيعوا معرفة ما يحدث بالخارج.

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لا شكاوى من امتحان الإعدادية اليوم

وأكدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أي شكاوى بشان امتحان اللغة العربية اليوم.