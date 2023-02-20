تفاصيل مقتل شاب بطعنة في القلب بالمطرية.. الكاميرات رصدت الجريمة

انتقلت جهات التحقيق لمعاينة مسرح جريمة مقتل شاب بأحد شوارع منطقة المطرية بالقاهرة، وقام رجال الشرطة بفرض كردون أمني، وبداخل مسرح الجريمة كانت الدماء تملأ المكان، كما انتقلت الأدلة الجنائية للمعاينة.

شهود العيان

وباستدعاء شهود العيان الموجودين في المكان، وسؤالهم حول كواليس ما حدث في لحظة الجريمة التي شهدتها منطقة المطرية، أوضح الأهالي أنهم خلال وجودهم في المكان تفاجأوا بصوت خناقة بين شابين، وبدأ الخلاف يحتدم بينهما ليصل إلى الاشتباك بالأيدي، وفي تلك اللحظة تدخلوا محاولين إنهاء الخلاف بينهما ليتفاجئوا بالمتهم يسدد طعنة نافذة للمجني عليه في منتصف الصدر وسط صرخات من الجيران الموجودين فى المكان، وسرعان ما علمت الأسرة بالواقعة.

6 كاميرات

وعلى الفور توجهوا به الى أحد المستشفيات، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة خلال محاولة إسعافه بالمستشفى، لتتعالى الصرخات من أسرته.

وعقب الاستماع إلى شهود العيان، وبإجراء التحريات وتفريغ أكثر من 6 كاميرات مراقبة موجودة فى المكان، تبين أن إحدى الكاميرات رصدت الجريمة، وجرى كشف هوية مرتكبها، وضبطه، واقتياده الى قسم الشرطة.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بجريمته وقيامه بإنهاء حياة المجني عليه، حيث سدد له طعنة نافذة في منطقة القلب خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات.

وبعد تحقيقات موسعة، أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونقل الجثة إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.