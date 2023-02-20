مصرع شاب خلال مشاجرة في قرية الحوارتة بالمنيا

لقي شاب مصرعه إثر وقوع مشاجرة بقرية الحوارتة في شرق النيل بمحافظة المنيا، اليوم الاثنين، حيث بدأت بمشادة كلامية بين طرفين، وتم نقل جثة المجني عليه إلى مشرحة المستشفي العام تحت تصرف النيابة العامة.

وصول جثة شاب إلى المستشفى

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مستشفى المنيا العام، تتضمن وصول «أحمد س»، 22 عاما، جثة هامدة، إثر إصابته بطعنة نافذة بالبطن، وتم التحفظ على الجثة داخل المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع مشاجرة بين المجني عليه وشخص يدعى «حسين م»، 25 عاما، حيث قام الثاني بطعن الأول بآلة حادة عبارة عن سلاح أبيض «سكين»، وفر هاربا، ما أدى إلى وفاة الأول، وذلك إثر وقوع مشادة كلامية بينهما داخل قرية الحوارتة التابعة للوحدة المحلية بنزلة حسين في شرق النيل بمركز المنيا.

جهود لضبط المتهم الهارب

تم إخطار النيابة العامة لتباشر التحقيق، فيما تكثف إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن من جهودها لضبط المتهم، وإجراء التحريات حول ظروف وملابسات الحادث.

وعن العقوبة المنتظرة للمتهم، قال سراج الدين صلاح، محام بالمنيا، إن قانون العقوبات حدد في عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلاً أن القتل خطأ وبدون أي نية أو قصد، حيث نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أنه من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.