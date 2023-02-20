أسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق.. تبدأ من 7 جنيهات

تراوحت أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين الموافق 20 فبراير، بين 7 جنيهات ونصف إلى 32.5 جنيه، حيث يتجه بعض أصحاب المشاريع إلى الدخول في تربية الدواجن وتثمينها للاستفادة منها وبيعها وتحقيق ربح يصبح مصدر رزق ثابت لهم.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» أبرز أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين الموافق 20 فبراير، وفق نشرة بورصة الدواجن.

أسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق

يتراوح سعر كتكوت بلدي حر عمر يوم بين 7.50 و8 جنيهات.

يتراوح سعر كتكوت أبيض عمر يوم اليوم بين 26.50 و27 جنيها.

يتراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم بين 13.50 و14 جنيها.

يتراوح سعر كتكوت بط فرنساوي عمر يوم بين 19 و19.50 جنيه.

يتراوح سعر كتكوت بط مسكوفى عمر يوم بين 29 و30 جنيها.

يتراوح سعر كتكوت بط مولارد عمر يوم بين 30 و31.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات

سجل سعر الكتكوت في شركة القاهرة للدواجن اليوم نحو 30.75 جنيه.

ويصل سعر الكتكوت في شركة نيوجين إلى نحو 32 جنيهًا.

كما يصل سعر الكتكوت في الشركة الوطنية إلى 32.5 جنيه.

ويصل سعر شركة صيصان مصر إلى نحو 29 جنيهًا.

بلغ سعر الكتكوت في شركة رواد النيل نحو 30 جنيهًا

سجل سعر الكتكوت في شركة الوادي اليوم نحو 30 جنيهًا.

سجل سعر الكتكوت في شركة العناني نحو 28 جنيهًا.