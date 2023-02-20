النائب ياسر عمر: مد فترة الموافقة الاستيرادية للسيارات بناء على طلب العاملين بالخارج

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المجلس وافق بالإجماع على المادتين التي تقدم بهم النائب هشام هلال، والتي تفيد بمد العمل بالموافقة الاستيرادية لمدة 5 سنوات، والعمل بالقانون لمدة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2022، «كأننا زودنا شهرين على مدة القانون الأصلي اللي عملناه».

الموافقة الاستيرادية كان مدتها عام واحد

وأضاف «عمر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الموافقة الاستيرادية كانت في البداية مدتها عام واحد، وحينها كان يحق للمواطن بعد وضع الأموال المطلوبة مقابل استيراد سيارته فكان يسمح القانون له جلب سيارته في غضون عام واحد، لكن المجلس مدها لـ5 سنوات بناء على طلب العاملين بالخارج.

التغيير من أجل تلبيه للمصريين بالخارج

واستطرد: «التغيير ده جاء تلبية لطلبات المصريين في الخارج بعد لقائهم بوزيرة الهجرة، وأكدوا لها أن فيه عربيات بنكون شارينها بالقسط وبالتالي فبيكون عليها حظر أنها تتنقل من بره البلاد حتى يدفع كل سعرها، ومدينا ده ليهم لـ5 سنوات».