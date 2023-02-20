المطرب محمد شاهين يحتفل بتحقيق أغنية رصيد الستر نحو 10ملايين مشاهدة

احتفل المطرب محمد شاهين، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام بتحقيق أغنية رصيد الستر 10 ملايين مشاهدة.

ونشر محمد شاهين البوستر الدعائي للأغنية، وعلق عليها قائلا: «رصيد الستر 10 ملايين على يوتيوب ولسه اللي جاي أحلى بفضل الله وبوجودكم».

أغنية «رصيد الستر»

أغنيته «رصيد الستر»، من كلمات أحمد شكري، وألحان وتوزيع إسلام مونتي، وتقول كلماتها «رصيد الستر عندك خِلص.. خلاص السر أهو بيفوح.. وكذبك بان وبقى مفضوح.. وفرصة سعيدة يالا وروح.. وصغرت في عيني حبك نقص ولبست اللي بينا كفن.. ويالا تعيش بقى وتفتكر.. هابيعك حتى من غير تمن.. ولو كان لسه فيك إحساس هتندم على اللي ضيعته».

يذكر محمد شاهين طرح مؤخراأغنيتة الجديدة «مفتاح الدلع» من كلمات صلاح مندي، وألحان هاني فاروق، وتوزيع إسلام شيتوس، وهندسة صوتية هاني محروس.