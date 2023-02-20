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عاجل.. نقل أكثر من 6 مصابين إلى المستشفى من ضحايا الزلزال الجديد

كتب:

أحمد عادل موسى
08:36 م | الإثنين 20 فبراير 2023
زلزال هاتاي الجديد

زلزال هاتاي الجديد

أعلن مرصد السوري، أن أكثر من 6 صابة وصلوا إلى مستشفى حلب بسبب تساقط الأحجار من الأبنية جراء الهزة الأرضية الجديدة، بحسب ما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

16 هزة ارتدادية عقب زلزال هاتاي

وذكرت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن زلزال هاتاي بلغت قوته 6.4 درجة علي مقياس ريختر، ويعقبه هزات ارتدادية وصلت إلى 16 هزات ارتدادية.

وطالبت إدارة الكوارث، من المواطنين في منطقة هاتاي؛ بالابتعاد عن المباني المتضررة واتباع تعليمات فرق الإنقاذ. 

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