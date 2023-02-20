قيادات الأزهر يتابعون سير اختبارات رواق العلوم الشرعية والعربية بالقاهرة والمحافظات

واصل دارسو المرحلة التخصصية بمستوياتها الثلاثة، اليوم، اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية، بلجان الجامع الأزهر والمحافظات، بنظام الحضور المباشر وعن بعد.

لجان الاختبارات

وترأس عدد من قيادات الجامع الأزهر وعمداء الكليات بالقاهرة والمحافظات، لجان اختبارات نهاية المستوى لرواق العلوم العربية والشرعية؛ للاطمئنان على سير الاختبارات، وقام الدكتور عبد الفتاح العواري، العميد الأسبق لكلية أصول الدين، بالإشراف على الاختبارات بكلية أصول الدين بالقاهرة، والاستماع لآراء وملاحظات بعض الدارسين، مشددا على تذليل أي صعاب تتعلق بالاختبارات تيسيرا عليهم، رافقه خلال الجولة الدكتور عبد الله عزب، العميد السابق لكلية أصول الدين بالقاهرة، والشيخ إبراهيم حلس، مدير شؤون الأروقة بالجامع الأزهر، والدكتور أحمد علي همام، مدير إدارة الشؤون الدينية بالجامع الأزهر الشريف.

وفي وقت سابق، قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الرواق الأزهري ، إنه من المقرر أن تنعقد الاختبارات لما يزيد على 6700 دارس موزعة لجانهم على جميع محافظات الجمهورية، إذ يؤدي دارسو الرواق بكافة مراحله «التمهيدية، والمتوسطة، والتخصصية» اختباراتهم في 27 مقرا.

فترة الاختبارات

من جهته، أضاف هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن فترة الاختبارات تمتد لمدة 20 يومًا تنتهي في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، ويبلغ مجموع مواد الرواق في جميع مراحله وتخصصاته 115 مادة.

ولفت إلى أن هذا الموسم لرواق العلوم الشرعية والعربية قد اتسم بالإقبال المتزايد من الدارسين، وذلك مقارنة بالموسمين السابقين، إذ يزيد إجمالي الدارسين هذا العام على 6700 دارس في مقابل ما يربو عن الثلاثة آلاف دارس في العام السابق.

تأتي هذه الاختبارات برعاية كريمة من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وباعتماد من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وتحت إشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، وبمتابعة من هاني عودة عواد، مدير عام الجامع الأزهر، والشيخ إبراهيم حلس، مدير شؤون الأروقة بالجامع الأزهر، والدكتور أحمد همام، مدير إدارة الشؤون الدينية بالجامع الأزهر الشريف.