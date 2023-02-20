«الأزهر»: شهر شعبان أفضل تدريب على حسن استثمار الطاعات لدخول «رمضان»

قال الشيخ محمد عماد أبو الهدى، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن شهر شعبان هو بداية دخول شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام والطاعات في «شعبان»، حاثًا المسلمين على استثمار هذه الفرص، موضحًا أن الهدف من شهر رمضان يتمثل في الوصل لمرحلة كبيرة وعالية من الطاعة والعبادة أما «شعبان» يمثل «تسخين».

الحرص على أداء الصلاوات في أوقاتها

وأضاف «أبو الهدى»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح» من تقديم أية جمال الدين، عبر فضائية «DMC»: «شهر شعبان أفضل تمرين وتدريب على حسن استثمار الطاعات لدخول شهر رمضان»، حاثا المسلمين على بدء صيام يومي الاثنين والخميس في شعبان كون الصوم من أبرز العبادات التي تميز شهر رمضان، ومن ثم الحرص على أداء الصلاوات في أوقاتها، لافتًا إلى: «كل طاعة بنعملها في رمضان لازم نبدأ ندرب نفسنا عليها من النهارده بس واحدة واحدة».

يجب أداء الصلاة بإتقان وإخلاص تام لله

وأشار عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إلى أن أداء الصلاة بإتقان وإخلاص تام لله عز وجل ستؤثر بالإيجاب على أخلاقه، وتبدل حاله من السوء إلى الحسن، إذ أن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر، متابعًا أن أحب الأمور عند الله هو أداء العبد للفرائض، لذلك يجب الحفاظ عليها وأدائها بأحسن صورة.