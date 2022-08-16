انطلاق الدراسة المباشرة برواق العلوم الشرعية والعربية في 9 محافظات

بدأت الدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية، اليوم الإثنين، بنظام الحضور المباشر بتسع محافظات هي: الإسكندرية، والدقهلية، والشرقية، والغربية، والقليوبية، وأسيوط، وقنا، والأقصر، وأسوان، حيث تمت تهيئة مقر بكل محافظة من تلك المحافظات وإعداده لاستقبال الدارسين.

يأتي هذا بناءً على توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وحرصه على إتاحة الفرصة لراغبي تعلم العلوم الشرعية طبقا للمنهج الوسطي المعتدل، ولمواجهة الأفكار المتطرفة.

انقسام الدراسة في رواق الأزهر لـ3 مراحل

يذكر أن رواق العلوم الشرعية والعربية تنقسم الدراسة فيه إلى ثلاث مراحل: المرحلة التمهيدية، والمرحلة المتوسطة، وتنقسم كل من هاتين المرحلتين إلى مستويين مدة الدراسة بكل مستوى ستة أشهر، والمرحلة الثالثة هي المرحلة التخصصية والتي تتشعب إلى أربعة تخصصات: تخصص العقيدة، وتخصص التفسير والحديث، وتخصص الفقه وأصوله، وتخصص اللغة العربية.

47 ألف دارس من كل أنحاء الجمهورية

وتنقسم الدراسة في كل تخصص من تلك التخصصات إلى أربعة مستويات مدة كل مستوى ستة وبلغ عدد الدارسين الذين تقدموا للالتحاق بالدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية في الموسم الدراسي للعام 2022/2023م قد تجاوز 47 ألف دارس من كل أنحاء الجمهورية، ويقوم بالتدريس نخبة من أساتذة جامعة الأزهر وتحت إشراف الدكتور عبدالمنعم فؤاد المشرف على الرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة عواد مدير عام الجامع الأزهر الشريف.