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عاجل.. مقتل امرأة بعد سقوط حجر على رأسها جراء الزلزال الجديد

كتب:

أحمد عادل موسى
09:13 م | الإثنين 20 فبراير 2023
زلزال تركيا الجديد

زلزال تركيا الجديد

أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، منذ قليل، أن الزلزال الجديد تسبب في مقتل امرأة في سامنداج بعد سقوط حجر على رأسها، بحسب ما نقتله قناة «العربية» في نبأ عاجل. 

4 أشخاص تحت الأنقاض

وأضافت هيئة إدارة الكوارث، أنّ نحو 8 أشخاص تحت الأنقاض في أنطاكية، مع بدء عمليات البحث والإنقاذ عقب تقارير عن عالقين تحت الأنقاض جراء الزلزال الأخير.

وطالبت المواطنين بعدم توجه إلى الأبنية المتضررة من جراء الزلزال الأخير، واتباع تعليمات فرق الإنقاذ.

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بقلم أحمد عادل موسى