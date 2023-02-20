عاجل.. مقتل امرأة بعد سقوط حجر على رأسها جراء الزلزال الجديد

أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، منذ قليل، أن الزلزال الجديد تسبب في مقتل امرأة في سامنداج بعد سقوط حجر على رأسها، بحسب ما نقتله قناة «العربية» في نبأ عاجل.

4 أشخاص تحت الأنقاض

وأضافت هيئة إدارة الكوارث، أنّ نحو 8 أشخاص تحت الأنقاض في أنطاكية، مع بدء عمليات البحث والإنقاذ عقب تقارير عن عالقين تحت الأنقاض جراء الزلزال الأخير.

وطالبت المواطنين بعدم توجه إلى الأبنية المتضررة من جراء الزلزال الأخير، واتباع تعليمات فرق الإنقاذ.