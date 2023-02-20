العضو المنتدب لشركة الغزل والنسيج لـ«الكونتينر»: طلعت حرب بنى المصانع لينهي عقدة الخواجة

بدأت حلقة جديدة من برنامج «الكونتينر»، والذي يقدمه الفنان أحمد داوود، من داخل مصنع مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة، ورصد خلالها تاريخ صناعة المصنع، والأدوار الوطنية التي قدمها.

وقال الدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، إن محمد طلعت حرب عندما فكر في تطوير الصناعة وإصلاح الاقتصاد المصري اتجه للصناعة، ووضع حل عقدة الخواجة أمامه، وحاول يحلها من 100 سنة.

أعمال طلعت حرب

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «الكونتينر»، على شاشة ON، «بدأ يعرب كل حاجة، ويتجه للصناعة الوطنية في كل حاجة سواء سينما وبترول وستوديو مصر، وفكر في كل حاجة في وقت واحد».

صناعة الغسل والنسيج

وتابع: «في الأربعينات والخمسينات صناعة الغسل والنسيج كانت بتمثل 40% من الاقتصاد المصري، وساهمت في مشاريع كثيرة منها السد العالي بنسبة كبيرة، وشركة غزل مصر في حرب الاستنزاف ساهمت بتبادل البضائع مع روسيا، والأسرى الإسرائيليين كانوا لابسين بيجامات كستور من صناعة شركة غزل المحلة».