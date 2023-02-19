أحمد داوود في «الكونتينر»: مصنع mcv المصري يصنع أتوبيس لندن الشهير

قال الفنان أحمد داوود، إن كل بلد في العالم له رموز معروف بها، موضحًا: «حاجة أول ما نشوفها بنعرف إننا في البلد الفلاني، قد يكون أثرا مثل الأهرامات أو مبنى مثل برج خليفة في دبي، أو أكلة مثل البيتزا الإيطالي».

أيقونات كثيرة في إنجلترا

وأضاف داوود، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «الكونتينر»، على قناة on: «إنجلترا لديها أيقونات كثيرة، منها الأثري والمعماري، كما أنها معروفة بوسيلة مواصلات معينة، وهو الأتوبيس الأحمر الذي يتكون من طابقين وهو منتشر في لندن».

وتابع الفنان: «هذا الأتوبيس هو الأساسي في البلد كلها، هذا الأتوبيس لا يُصنع في إنجلترا، ولكن في مصر ومن صنع أيادي المصريين، ونصدره لهم في الكونتينر».

مدينة الصالحية والمصنع المصري الشهير

وأشار إلى أنّ مدينة الصالحية الجديدة بنيت في أوائل ثمانينيات القرن الماضي: «في المنتصف بين القاهرة ومواني بحرية عملاقة مثل الإسماعيلية وبورسعيد ودمياط، أي أنه موقع مثالي للإنتاج والتصدير، وفي عام 1994 بدأت في قلب مدينة الصالحية حكاية مصنع مختلف، وهو مصنع mcv».