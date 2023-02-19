مدير مصانع MCV للأتوبيسات لـ«الكونتينر»: نختبر منتجاتنا قبل تصديرها إلى الخارج

قال المهندس مجدى خليل، مدير عام الإنتاج بمصنع mcv لصناعة الأتوبيسات، إن الأتوبيس بعد تصنيعه يمر على مرحلة فحص الجودة، ويجرى اختباره والتأكد من عدم وجود أي تسريبات في الأتوبيس للمياه، لافتا إلى أنه يجرى تصديره للصين وهونج كونج والعديد من الأسواق التي تتميز بالأمطار المستمرة الشديدة.

اختبارات المياه وضبط الزوايا

وأوضح خلال حواره مع الفنان أحمد داود في برنامج «الكونتينر» المذاع على فضائية ON، أن الأتوبيس يمر بعد ذلك باختبارات المياه وضبط الزوايا، ويجرى تجربته على الطريق للتأكد من عدم وجود مشكلات في القيادة أو التهوية أو التكيفات أو الإضاءة، وبعد التأكد من عدم وجود مشكلات يجهز الأتوبيس للشحن للخارج.

الهدف من الشركة

وأكد مدير عام الإنتاج بمصنع mcv، أن اختبارات الجودة تجرى بنسبة 100، لافتا إلى أن الشركة أسسها المهندس كريم غبور عام 1995، وكان الهدف من الشركة التواجد في جميع الأسواق، وبدأ بمصنع واحد والآن أصبحت 10، تصدر منتجاتها لإنجلترا وأوروبا وفرنسا.