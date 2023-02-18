برنامج «الكونتينر» يسلط الضوء على صناعة البدل في مجموعة «عرفة»: تتعاون مع شركات عالمية

قال حمادة عبدالعزيز مدير تسويق في مجموعة عرفة لصناعة البدل، إن هناك أكثر من مرحلة للصناعة منها القماش، وتركيب الكُم وذلك بعدما يجرى تجهيز الجاكت وتركيب البطانة، ثم تركيب القماش مع البطانة في الكُم، بعد ذلك يجرى كي الجاكت والبنطلون، قبل الدخول إلى المرحلة التالية.

وأضاف عبدالعزيز، خلال حواره مع الفنان أحمد داود مقدم برنامج «الكونتينر» على قناة ON: «بعد مرحلة الكيّ، يأتي الدور على مرحلة الإكسسوار والتعبئة، وتعليق البدلة في شماعة أوريجينال والاستيكرات، قُبيل شحنها إلى الدول المختلفة ثم يأتي الدور على مرحلة الجودة النهائية».

مرحلة الجودة النهائية

وتابع: «بالنسبة إلى مرحلة الجودة النهائية، فإن الأوردر إذا كان يتضمن 50 قطعة، فإننا نخرج 5 عينات أو 6 عينات ونبدأ نفحص العينة مثل القماش والبطانة والزرار والمقاسات، وإذا كان كل شيء منضبطا، فإنه يجرى وضعه في الكونتينر قبل شحنه إلى الخارج وبعد فحصه بنسبة 100% في المصنع».

تصريحات مهمة من الفنان أحمد داود

إلى ذلك، قال الفنان أحمد داود مقدم برنامج الكونتينر: «عندما كنت في المعرض الخاص بالمصنع، وجدت أزياء شركات طيران عالمية مثل شركة مصر للطيران وطيران الاتحاد الإماراتي، بالإضافة إلى يونيفرم أشهر الفنادق العالمية».