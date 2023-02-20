مدير الإنتاج بمصنع mcv لـ«الكونتينر»: نصنع أتوبيس لندن «أبو دورين» من ألف قطعة

قال المهندس مجدي خليل، مدير عام الإنتاج بمصنع mcv، إن أتوبيس لندن الشهير يتم تصنيعه من 700 أو 800 جزء وقد يصل إلى 1000 جزء، وتوجد ماكينة ليزر تعمل كالروبوت وتجهز الأجزاء عن طريق القطع بالليزر وكل جزء يذهب إلى مكانه ويتم لحم الأجزاء بواسطة العمال ويتم تجميع أجزاء الأتوبيسات.

مدرسة لتدريب العاملين بالمصنع

وأوضح مدير عام الإنتاج بمصنع mcv، خلال حديثه مع برنامج «الكونتينر» المذاع على قناة ON ويقدمه الفنان أحمد داوود، أن هناك مدرسة لتدريب العاملين بالمصنع سواء كانوا لحامين أو عمال الدهانات أو فنيي الكهرباء ويتم تعيين العمال بخبرة لضمان العمالة الماهرة وبعد تجميع الاتوبيس يتم مراجعة الجودة ومن ثم تصديره.

واستعرض الفنان أحمد داوود خلال تقديمه برنامج «الكونتينر»، جانبا من حجم وثقل الصناعات المصرية، التي وصلت إلى تصنيع أتوبيسات ضخمة لأكثر من 30 عاما، وقام بجولة في أحد المصانع بمدينة الصالحية الجديدة.

داوود: أتوبيس لندن الشهير تم تصنيعه في مصر

وقال الفنان أحمد داوود، إن كل دولة لها رموز تدل عليها وتشير إليها بوضوح مثل الأكلات الشهيرة أو المباني المعمارية أو الرموز الحضارية، ومنها على سبيل المثال مدينة لندن التى تشتهر بالأتوبيس العملاق «أتوبيس دورين».

وأوضح داوود أن أتوبيس لندن الشهير تم تصنيعه في مصر وتحديدا في مدينة الصالحية الجديدة التي بنيت في أوائل الثمانينيات في موقع مثالى للتصنيع والتصدير ويتم تصنيع كل الاتوبيسات بها، ونجم المصانع هو لندن باص وهو الاتوبيس الذى تشتهر به لندن .