آخر موعد للتقديم على وظائف وزارة الأوقاف 2023.. اعرف التفاصيل

يستمر التقديم على وظائف وزارة الأوقاف منذ يومين، حيث تم فتح باب التقديم، أمس الأول، وسط تساؤلات الأشخاص عن آخر موعد لفتح الباب، وبعض الشروط التي يجب توافرها في الأشخاص.

وكشفت بوابة الوظائف الحكومية، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، آخر موعد للتقديم على وظائف وزارة الأوقاف، إضافة إلى بعض الشروط والمستندات التي يجب تقديمها لشغل وظيفة الأئمة.

آخر موعد للتقديم على وظائف وزارة الأوقاف

ويعتبر آخر موعد للتقديم على وظائف وزارة الأوقاف يوم السبت الموافق 4 مارس المقبل، وفقا لما نشرته بوابة الوظائف الحكومية.

ويمكن التقديم لمسابقة الأئمة إلكترونيًّا عن طريق موقع بوابة الوظائف الحكومية، من خلال الضغط هنا حيث تطلب وزارة الأوقاف شغل وظائف إمام وخطيب ومدرس (تعاقد).

شروط التقدم لشغل وظائف وزارة الأوقاف

- الحصول على مؤهل عال «أزهري».

- ألا يزيد عمر المتقدم لشغل الوظيفة على 30 عاما.

- ألا يقل التقدير العام التراكمي للمتقدم لشغل الوظيفة عن (جيد).

المستندات المطلوبة

- الصورة الشخصية.

- تقديم بطاقة الرقم القومي وجه أول وثان بشرط أن تكون سارية.

- صورة المؤهل الدراسي.

- المؤهل الأعلى إن وجد.

- إيصال الإيداع البنكي.

- تقديم الموقف من الخدمة العسكرية.

- في حال إذا كان المتقدم من ذوي الإعاقة عليه تقديم شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة.

- تقديم صحيفة الحالة الجنائية بشرط أن تكون حديثة وسارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف (وجهين بحسب الأحوال).