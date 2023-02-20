أماكن معارض أهلا رمضان 2023 بالشرقية.. أسعار مخفضة ومناطق مختلفة

أيام قليلة تبعدنا عن شهر رمضان المبارك، ويستعد المواطنون لاستقباله بتجهيز السلع الغذائية وياميش رمضان، لحاجتهم إليها في الإفطار والسحور، في الوقت ذاته يرغب المواطنون في شراء احتياجاتهم بأسعار مخفضة، لذا أقامت الدولة معارض أهلا رمضان 2023 بالمحافظات، بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، بينما حظيت محافظة الشرقية بأكثر من 50 معرضا وشادرا وسيارات متنقلة، ولذلك نستعرض أماكن أهلا رمضان 2023 بالشرقية.

أوضح محمد سعد مدير عام الرقابة بمديرية التموين بمحافظة الشرقية أن المديرية بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة تحت إشراف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أقامت معارض أهلا رمضان بالشرقية 2023، موزعة في المدن والمراكز بالمحافظة، وذلك لطرح السلع بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 10% إلى 30%، ويوضح مدير الرقابة أماكن أهلا رمضان بالشرقية.

أماكن أهلا رمضان بالشرقية

كشف مدير عام الرقابة بمديرية التموين أنه تم الانتهاء من عدد 19 معرض أهلا رمضان، فضلا عن أكثر من 30 شادرا موزعة جميعها في المدن والمراكز، هذا بالإضافة إلى إطلاق سيارات متجهة إلى القرى ليستفيد جميع المواطنين.

بلبيس والعاشر من رمضان

مشتول السوق ومنيا القمح

أبو كبير والحسينية وفاقوس

كفر صقر، أولاد صقر وأبو حماد

صان الحجر، ههيا وديرب نجم

القرين، الصالحية والابراهيمية

صان الحجر والقنايات

وأشار محمد سعد مدير عام الرقابة بمديرية التموين إلى أن عددا من الهايبرات شاركت ضمن معارض أهلا رمضان وعرض السلع الغذائية بنفس خطة التخفيضات السارية والمطبقة داخل معارض أهلا رمضان وهي:

هايبر ماركت A.z في القومية بمدينة الزقازيق

ماركت أبو خليفة

ماركت أبو السعود

ماركت زهران

ماركت السلام

ماركت سالم

ماركت الطوخي

تخفيضات على سلع معارض أهلا رمضان 30%

واختتم سعد بقوله إن المعارض والشوادر متاحة في جميع أرجاء محافظة الشرقية، ذاكرا أماكن معارض أهلا رمضان بالمحافظة لافتا إلى أن الأسعار مخفضة بنحو 30% بالتنسيق بين عدة جهات هم التموين، الغرفة التجارية والمحافظة.