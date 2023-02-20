«الكونتينر» يستعرض عددا من العقود القديمة لشركة الغزل والنسيج.. تصل للعهد الملكي

بدأت حلقة جديدة من برنامج «الكونتينر»، الذي يقدمه الفنان أحمد داود، من داخل مصنع مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ورصد خلالها تاريخ المصنع، والأدوار الوطنية التي قدمها.

100 عقد قديم تصل إلى أيام الملكية

وقال الدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي بشركة مصر للغزل والنسيج، إن الشركة يوجد لها أكثر من 100 عقد قديم تصل إلى أيام الملكية، ومنها ما هو مكتوب بخط اليد وباللغة الفرنسية وموثق بالختم الملكي.

كما استعرض خلال الحلقة مراحل صناعة الغزل بداية من جلب الأقطان من المحلج وحتى خروجها في شكل خيط بعد مراحل تصنيع طويلة.

عقدة الخواجة

يناقش البرنامج فكرة «عقدة الخواجة» وأن البعض لا يعرف قيمة بلده والصناعة المصرية على الرغم من أن دول العالم تحاول أن تكون أفضل من مصر في بعض الصناعات التي تتميز بها الأيدي الوطنية.