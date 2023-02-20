أحمد داوود بـ«الكونتينر»: مصر لها تاريخ في صناعة الأقمشة والغزل منذ آلاف السنين

قال الفنان أحمد داوود، إن مصر لها تاريخ كبير في صناعة الأقمشة والغزل منذ آلاف السنين.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «الكونتينر» المذاع على شاشة قناة ON: «قليل أما بنلاقي صناعة تاريخها جامع بين تاريخ مصر القديم والحديث، وإنك تجيب خيط وتغزله وتطلع منه قماش، وكان الكتان المصري معروف في العالم كله».

وتابع: «كلملة 100% قطن مصري أما بتتحط على أي قماش بيضاعف سعره، ودا بيقولنا إننا بقالنا 5 آلاف سنة ملوك الغزل والنسيج».

مصنع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى

واستطرد: «مصنع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى مساحته تساوي ثلث المساحة المدينة كلها، وقايم عليه محافظة كاملة من أكثر من 100 سنة، ومن مميزات مصانع المحلة الكبرى إنهم محافظين على تاريخ الشركة حتى المستندات منذ عشرات السنين، المصنع له قصة تاريخية بتحكي جزء بسيط ولكن مهم وجميل من تاريخ مصر الحديث».

بداية زراعة القطن

وأوضح: «سنة 1805 بدأ محمد علي باشا زراعة القطن في مصر، ولأسباب لها علاقة بتربة مصر وجوها أصبح القطن المصري من أجود أنواع القطن في العالم، والمناخ والأرض هنا بينتجوا أجود أنواع القطن في العالم، وبعد مئات السنين وسنة 1920 وإحنا تحت الاحتلال الإنجليزي كان فيه رغبة حقيقة من الشعب إنه ينهض بالبلد دي، وجه طلعت حرب وأسس بنك مصر اللي بالتبعية أسس شركات نهضت بمصر للأبد، وعلى رأس المصانع دي مصنع المحلة الكبرى للغزل والنسيج».