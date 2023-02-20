أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أماكن معارض أهلاً رمضان 2023 في جميع المحافظات وأسعار السلع، حيث شهدت الأيام الماضية افتتاح عدداً كبيراً من المعارض بأسعار مخفضة عن السوق المحلية.

أماكن معارض أهلا رمضان 2023 في جميع المحافظات وأسعار السلع

وعن أماكن معارض أهلا رمضان 2023 في جميع المحافظات وأسعار السلع تعرضها «الوطن» خلال السطور التالية:

محافظة الجيزة: «شارع الملك فيصل، أرض اللواء بالعجوزة، المنيب، ترعة المنصورية بالهرم».

محافظة الإسكندرية: «المول التجاري بمحطة مصر، المنشية، الأزاريطة، سيدي مسعود، البيطاش، أبو العباس، جليم، طريق الحرية جناكليس، السيوف، أبوقير».

محافظة كفر الشيخ: «بندر كفر الشيخ، مركز سيدي سالم، سيدي غازي، مركز بلطيم، برج البرلس، مركز الحامول، مركز فوه».

أماكن معارض أهلا رمضان 2023 في جميع المحافظات

محافظة قنا: «بندر قنا، فرشوط، دشنا، نجع حمادي، الوقف، قفط، نقادة، قوص، أبو تشت».

محافظة شمال سيناء: «مركز ومدينة العاشر، مركز الحسنة، مركز نخل، مركز الشيخ زويد، مركز بئر العبد».

محافظة جنوب سيناء: «مدينة طور سيناء، مدينة شرم الشيخ، مدينة رأس سدر، مدينة دهب، مدينة نوبيع».

محافظة بور سعيد: «حي العرب، حي الشرق، حي بورفؤاد».

محافظة بني سويف: «بندر بني سويف، مركز بني سويف، إهناسيا، ناصر، الوسطى، بيا، الفشن، سمسطا».

محافظة في الوادي الجديد: «الخارجة، الداخلة، باريس، الفرافرة، بلاط».

محافظة القليوبية: «القناطر الخيرية، الخانكة، طوخ، حي غرب شبرا الخيمة، بنها».

محافظة الفيوم: «مركز الفيوم، مركز يوسف الصديق، مركز إطسا، مركز أبشواي، مركز طامية، مركز سنورس».

محافظة الغربية: «مركز ومدينة طنطا، مركز ومدينة المحلة، بسيون، سمنود، قطور، السنطة، كفر الزيات».

محافظة السويس: «الأربعين، مدينة السادات أمام مجمع المدارس بالسادات».

محافظة البحيرة: «مركز دمنهور، كفر الدوار، أبو حمص، حوش عيسى، إيتاي البارود، كوم حمادة، الرحمانية، شبراخيت، وادي النطرون».

محافظة البحر الأحمر: «الغردقة، رأس غارب، القصير».

معارض أهلا رمضان 2023 في محافظة الأقصر

محافظة الأقصر: «بندر الأقصر، بندر إسنا، بندر أرمنت، البياضية، الطود، القرنة».

أسعار السلع في معارض أهلا رمضان 2023

وعن أسعار السلع في معرض أهلاً رمضان 2023 في جميع المحافظات جاءت كالتالي:

- الأرز السائب 12 ‏جنيها للكيلو

- الدقيق 15 جنيها للكيلو

- التونة 15 جنيها للكيلو

- الزيت 750 ملي 35 جنيها

- اللحمة البلدي 130 ‏جنيها و159 جنيها

- المكرونة 10 جنيهات 400 جرام

- العدس 21 جنيها 500 جرام

- كرتونة البيض 86 جنيها

- الزيت الخليط 30 و34 و36 جنيها 700 ملي.

- الشاي 33 جنيها 250 ملي.

- السكر 14.5 جنيه للكيلو.