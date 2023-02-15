أماكن معارض «أهلا رمضان» 2023 في 5 محافظات.. تخفيضات تصل لـ40%

انطلقت معارض «أهلا رمضان» في كل أنحاء الجمهورية، في إطار توفير السلع لجموع المواطنين بأسعار مبسطة وتخفيضات تصل لـ40%، تخفيفا لأعباء الحياة عليهم، والأزمة الاقتصادية العالمية في الوقت الحالي، ويتساءل العديد من الأسر المصرية عن الأماكن.

تتنوع وتتعدد معارض أهلاً رمضان بالمحافظات والتي تكون كالآتي:

أماكن معارض أهلاً بمحافظة الإسكندرية

- مجمع وهدان بالمنشية.

- مجمع الأزاريطة أمام كلية طب الأسنان بالأزاريطة.

- مجمع كمال الجويلى طريق الحرية برشدي.

- مجمع على القطا بشارع مصطفى فهمى بجليم.

- مجمع جناكليس طريق الحرية بجناكليس.

- بالإضافة إلى معرض أهلا رمضان الرئيسي في محطة مصر.

أماكن معارض أهلاً بمحافظة الأقصر

- بندر الأقصر أمام محطة السكة الحديد بجوار مبني الهيئة العامة للرعاية الصحية.

- بندر اسنا شارع السوق الحضري.

- بندر اسنا، شارع أحمد عرابي.

- شارع مجلس المدينة بجوار مركز شرطة البياضية.

- شارع مجلس المدينة بجوار دير القديسين مركز الطود.

- جزيرة البحيرات أمام معدية الغرب مركز الطود.

أماكن معارض أهلاً بمحافظة البحر الأحمر

- مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر بموقع متميز بوسط المدينة بشارع الإذاعة أمام الإدارة الزراعية.

- مدينة الغردقة بشارع المصالح أمام مجمع خدمات الدهار وموقف السرفيس وسط مدينة الغردقة.

- بجوار هندسة كهرباء مدينة القصير.

أماكن معارض أهلاً بمحافظة البحيرة

- 9 معارض بالمراكز الآتية «دمنهور، كفر الدوار، ادكو، الرحمانية، شبراخيت حوش عيسى وكوم حمادة، كفر الدوار، أبو حمص، وإيتاي البارود».

أماكن معارض أهلاً السويس

- الأربعين شارع الجيش بجوار دار مناسبات الأربعين أمام مسجد الأربعين.

كيفية معرفة أماكن معارض أهلاً رمضان 2023

وتنتشر معارض أهلاً رمضان بكافة محافظات الجمهورية، إذ يمكن التعرف على أماكن معارض أهلاً رمضان في باقي المحافظات، عن طريق التوجه إلى الصفحة الرسمية لوزارة التموين والتجارة الداخلية من هنا، أو عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني أو الصفحة الرسمية لمحافظتك على فيس بوك، ومعرفة أماكن معارض أهلاً رمضان 2023 بالمحافظة التابع لها.

- الأربعين مدينة السادات أمام مجمع المدارس.