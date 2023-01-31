أماكن وعناوين معارض أهلا رمضان 2023 والسيارات المتنقلة بالفيوم

انتشرت عشرات المنافذ الثابتة والسيارات المتنقلة، لبيع السلع الغذائية الأساسية واللحوم والدواجن وياميش رمضان بأسعار مخفضة في مختلف أنحاء محافظة الفيوم، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المُبارك، وفي إطار خطة الدولة لمحاربة الغلاء واستغلال التجار والتيسير على المواطنين.

وبلغ إجمالي عدد المنافذ الثابتة 41 منفذًا بين معارض أهلا رمضان 2023، بينها 8 منافذ أهلا رمضان، و9 منافذ جملة «المصرية»، و6 منافذ تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، و18 منفذًا تابعين لوزارة الداخلية، بينما بلغ عدد السيارات المتنقلة، 44.

تشمل كافة السلع الغذائية

وقال الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي للمحافظة، في بيان سابق، أن منافذ أهلا رمضان وغيرها من المنافذ تشمل جميع السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن وياميش رمضان، موضحًا أنّها تباع بأسعار تنافسية للمواطنين.

أماكن منافذ أهلا رمضان 2023 بالفيوم

وجاءت أماكن منافذ أهلا رمضان 2023 محافظة الفيوم، والتي بلغ عددها 8 منافذ في المدينة وباقي المراكز كالتالي:

منفذ أهلا رمضان 2023 أمام نادي الشبان المسلمين بشارع أحمد شوقي بمدينة الفيوم.

منفذ أهلا رمضان 2023 بميدان الحواتم بجوار مستشفى النقل البري بمدينة الفيوم.

منفذ أهلًا رمضان 2023 في تقاطع شارع عمر بن الخطاب ببندر إطسا.

منفذ أهلا رمضان 2023 بجوار إدارة التموين بقرية تطون بمركز إطسا.

منفذ أهلا رمضان 2023 بجوار مركز يوسف الصديق.

منفذ أهلا رمضان 2023 بجوار المدرسة الابتدائية بالشواشنة.

منفذ أهلا رمضان 2023 بجوار الإصلاح الزراعي ببندر طامية.

منفذ أهلا رمضان 2023 بجوار مجلس المدينة ببندر سنورس.

أسعار السلع في معارض أهلا رمضان 2023

وجاءت أسعار السلع في معارض أهلا رمضان 2023 كالتالي:

أسعار الزيت في معارض أهلًا رمضان تتراوح بين 55 وحتى 135 جنيهًا حسب الحجم والنوع.

أسعار الأرز في معارض أهلًا رمضان تتراوح بين 14 وحتى 15 جنيهًا.

أسعار السمنة في معارض أهلًا رمضان تتراوح بين 45 وحتى 95 جنيهًا حسب الوزن والنوع.

أسعار اللحوم في معارض أهلا رمضان 2023 سجل 170 جنيهًا.

أسعار المكرونة في معارض أهلا رمضان 2023 تبدأ من 7.50 جنيهًا.

أسعار السكر في معرض أهلا رمضان 2023 سجل 16 جنيهًا.