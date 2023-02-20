الصليب الأحمر التركي لـ إيمان الحصري: لا أرقام أولية حول ضحايا زلزال هاتاي

قالت ميريام عطا الله، المتحدث باسم الصليب الأحمر في تركيا، إن الصليب الأحمر قام بالدفع بعيادات متنقله للأماكن المحيطة بزلزال هاتاي الجديد، حيث إن المنطقة هي أكثر المناطق تأذيا جراء الزلزال الأخير الذي شهدته تركيا وعدد من الدول المحيطة بها.

عطا الله: انهيار بعض المباني السكنية والمستشفيات

وأضافت «عطا الله»، خلال مداخلة لها عبر زووم ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أن هناك أبنية قد انهارت جراء الزلزال الذي ضرب تركيا مؤخرا، منها مباني سكنية وطبية ومستشفيات.

عطا الله: لا توجد حتى الآن أرقام حول الضحايا أو المصابين

واستطردت: «لا توجد حتى الآن أرقام حول عدد الضحايا أو المصابيين حتى الآن، بينما لا يزال هناك عدد من الأشخاص باتوا تحت الأنقاض، ومش عارفين إذا كان العدد قليل ولا كثير، لكن بعد الزلزال الأخير فيه كتير ناس خرجوا من بيوتهم، ومش عارفين مدى تعرضهم للزلزال».