«الأطباء» توفر عدة إعانات لأعضائها.. تعرف على الأوراق المطلوبة

أعلنت اللجنة الاجتماعية بنقابة الأطباء عن توفير عدة إعانات للأطباء بينها «إعانة دراسية» وفقا لبيان الدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومقرر اللجنة الاجتماعية، وعضو نقابة سوهاج، والتي أشارت إلى أن الإعانة الدراسية يتم منحها من خلال صندوق اللجنة الاجتماعية بالنقابة، بالإضافة إلى إعانة مقدمة من اتحاد المهن الطبية لأرملة الطبيب والطبيبة الأرملة والطبيبة المطلقة التي تعول أبناءه.

يأتي ذلك إيمانا بأهمية الدعم الدراسي لهذه الأسر والمشاركة في تحمل الآباء.

الأوراق المطلوبة للإعانة الدراسية

وأضافت «سلامة» أن النقابة حددت الأوراق المطلوبة للحصول على الإعانة الدراسية وهي..

أصل إثبات قيد حديث لجميع الأبناء المطلوب تكفلهم بالإعانة وأشقائهم.

أصل وثيقة الطلاق للطبيبة.

أصل مفردات مرتب حديث للطبيبة المطلقة عضوة النقابة وصورة بطاقة الرقم القومي.

أصل جواب بنكي برقم حساب العضو في أحد البنوك الآتية (مصر - الأهلي - الإسكندرية).

الأوراق المطلوبة للأرامل

بينما حددت النقابة للأرامل الأطباء

أصل برنت تامينات للزوج الطبيب المتوفى بإجمالي المعاش.

أصل برنت من التأمينات للزوجة، زوجة الطبيب المتوفى في حالة عدم العمل.

طريقة التقديم للإعانة

ووضحت أنه يتم التقديم للإعانة في مكتب اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة للأطباء أو بالنقابة الفرعية التابع لها مقررة اللجنة الاجتماعية.