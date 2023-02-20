السجن 5 سنوات لعامل وشقيقته بتهمة سرقة شخص بالإكراه في سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم، المتهم «ا. ا»، عامل، وشقيقته «ش. ا»، ربة منزل، بالسجن 5 سنوات، لاتهامهما بسرقة أحد الأشخاص بالإكراه، ويدعى «ج. ث»، وتحت تهديد السلاح بدائرة قسم جرجا جنوب محافظة سوهاج.

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزيني، وأمانة سر صلاح تمام.

سرقة تحت تهديد السلاح

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة قسم جرجا، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا من رئيس المباحث، بورود بلاغ من المجني عليه، مفاده قيام المتهمين بسرقته بالإكراه وتحت تهديد السلاح، وذلك أثناء سيره في الطريق العام والاستيلاء على متعلقاته ونقوده وفرا هاربين، وتم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة.

القبض على المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة أقوال المبلغ وتم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.