المرصد السوري يكشف لـ أحمد موسى تفاصيل الزلزال الجديد اليوم

كشف رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري، عن تعرض سوريا لزلزال أسفر عنه إصابة بعض الأشخاص جراء الرعب والذعر والقفز من الأبنية خوفا من تكرار سيناريو زلزال الشرق المتوسط.

أبنية تعرضت للانهيار

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الأبنية التي انهارت عقب زلزال اليوم في سوريا، المتصدعة من قوة زلزال الشرق المتوسط.

نعيش في حالة من القلق

وتابع: «حالة من القلق يعيشها المواطنون السوريون بعد تسجيل زلزال جديد اليوم، وهناك العديد من المواطنين خرجوا للشوارع عقب حدوث الزلازل مساء اليوم، خوفا من انهيار الأبنية».

وأوضح أن العلماء ذكروا أن الكرة الأرضية تدور بسرعة كبيرة وعندما يقترب منها أي كوكب آخر تقل حركة دورانها وبالتالي تتحرك الصفائح على الأرض.