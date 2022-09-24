المرصد السوري: ارتفاع ضحايا قارب طرطوس إلى 88 غريقا والبحث عن 50 مفقودا

أعلن المرصد السوري، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا قارب طرطوس المنكوب إلى 88 غريقا و50 مفقودا، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

غرق مركب على متنه عشرات المهاجرين

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة السورية، إن عدد ضحايا غرق مركب قبالة ساحل محافظة طرطوس ارتفع إلى 73 شخصاً، فيما يتلقى 20 شخصاً من الناجين العلاج في مشفى الباسل، بالتوازي مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين آخرين، ووفق ما أعلنه التلفزيون السوري فإن نحو 150 شخصاً كانوا كان على متن المركب.

مهاجرون من جنسيات مختلفة

ونقلت شبكة «بي بي سي» البريطانية، عن مصادر رسمية سورية، أنه إلى جانب لبنانيين، كان على متن المركب المهاجر سوريون وفلسطينيون.